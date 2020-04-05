Başsavcılık: Bu ceza az
Akademisyen Ceren Damar davasında mahkemenin verdiği karara itiraz eden başsavcılık, sanığa ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ kasten öldürme maddesinden de ceza verilmesi gerektiğini savundu.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çeken öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da öldürüldü. Hikmet’e ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararı itiraz ederek istinafa taşıyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şöyle dedi:
“Sanığın ilk olarak tabanca kullanması sonrasında da maktuleyi 17 kez bıçaklayarak öldürmesi nazara alındığında, sanığın eylemleri sebebiyle ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle’ kasten öldürme suçunun nitelikli halinin yanında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ kasten öldürme nitelikli halinden de hüküm kurulması gerektiği değerlendirilmekle, usul ve esas yönünden yasaya aykırı bulunduğunda kararın istinafen kaldırılması arz olunur.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle