BaÅŸsavcÄ±, polis Ã§aÄŸÄ±rÄ±p avukatÄ± zorla tuvaletten Ã§Ä±karttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±: Kavga anÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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KaÅŸ Adliyesi'nde 16 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 16.50 sÄ±ralarÄ±nda adliye binasÄ±ndaki tuvalete giren Avukat Hakan TÃ¼zen ile aynÄ± sÄ±ralarda tuvalette olan BaÅŸsavcÄ± GÃ¶khan FeyzoÄŸlu arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.Â
Avukat TÃ¼zen'in, BaÅŸsavcÄ± tarafÄ±ndan zorla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ± iÃ§eren olaylardan sonra kilidi deÄŸiÅŸtirilen ve avukatlarÄ±n giriÅŸine yasaklanan tuvalette yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma anÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
DIÅžARI Ã‡IKIP, POLÄ°SÄ° Ã‡AÄžIRMIÅž
Adliyenin gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde; BaÅŸsavcÄ± FeyzoÄŸlu'nun ardÄ±ndan Avukat TÃ¼zen'in tuvalete girdiÄŸi, baÅŸsavcÄ± ile avukatÄ±n tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. ArdÄ±ndan kapÄ±nÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸsavcÄ± FeyzoÄŸlu'nun dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±p polise seslendiÄŸi, diÄŸer avukatlarÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda polisin tuvalete girdiÄŸi, sonrasÄ±nda baÅŸsavcÄ±nÄ±n koruma polisinin geldiÄŸi, Avukat TÃ¼zen'in kolundan tutularak dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yer aldÄ±.
HERKESÄ°N KULLANIMINA AÃ‡ILDI
BaÅŸsavcÄ± FeyzoÄŸlu talimatÄ±yla kilidi deÄŸiÅŸtirilen, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n devreye girmesiyle kilidi tamamen iptal edilen tuvalet, tÃ¼m halka aÃ§Ä±k hale getirilmiÅŸti. BaÅŸsavcÄ± FeyzoÄŸlu, bugÃ¼n yayÄ±mlanan HSK kararnamesiyle KaÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden alÄ±narak, Afyonkarahisar Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine atanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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