Başsavcı Dönmez’den yasadışı bahis açıklaması: Basketbol ve voleybola da sıçrayabilir

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve Başsavcıvekilli Kemal Aktaş, dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bazı soruşturmalara ilişkin bilgiler paylaşan Başsavcı Dönmez, özetle şu açıklamalarda bulundu:

- SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR VE ÇETELER: “Bu örgütlerin isimlerinin iyi ya da kötü şekilde anılması ne yazık ki onların hoşuna giden bir durum. Çünkü hedef kitleleri çocuk yaştaki suç grupları. Bu suç örgütlerini ne kadar minimalize edersek o kadar çocuklarımızı koruruz. Bu kapsamda Bakanlık da suça sürüklenen çocuklara yönelik çeşitli düzenlemeler üzerinde çalışmakta, cezalarda artışa gidilmesi planlanmaktadır. Haberlerde örgüt isimlerinin öne çıkarılmaması gerekiyor. Barış Boyun örgütüne yönelik 305 şüpheliye dava açıldığını bildirmiştik. Ayrıca 87 şüpheli hakkında bir dava daha açıldı. Bu iki dosya birleştirildi. Daltonlarla ilgili olarak bu zamana kadar toplam 106’sı tutuklu 181 kişi hakkında dava açıldı. 289 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 172’si tutuklu. Soruşturma devam ediyor. Gündoğmuşlar ve Şapkalılar hakkında da kamu davası açıldı.

- 169 ÜNLÜDE KOKAİN VE ESRAR MADDESİNE RASTLANILDI: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu işlemleri yapıldı. 169 şüphelinin sonuçlarında kokain ve esrar maddesine rastlanıldı. Öte yandan torbacı olarak tabir edilen satıcılara yapılan operasyonlarda son 2 ayda 400 şüpheli tutuklandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 32 şüphelinin tutukluluğu sürmektedir. Yeni operasyonlar yapılacak. Tespit edilen listeler hazırlanıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda aralarında ünlüler ve işinsanlarının da bulunduğu şüpheliler savcılığımıza davet edilecek. Bu soruşturmadaki amacımız üstlere ulaşmak. Bunu ülkeye getirenlere ulaşmak.

- YASADIŞI BAHİSTE YENİ SORUŞTURMALAR: Son 1.5 yılda toplam 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 255 kişiye işlem yapılırken, 108 kişi tutuklandı. Yeni soruşturmalarımız meyvesini verecek. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki tavrı nettir. Biz de bu doğrultuda mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz. Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 56 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturmada tutuklu şüpheli kalmadı. Futbolda bahis soruşturması aslında sporda bahis soruşturmasına evrildi, federasyonlar ve Spor Toto’dan gelen veriler doğrultusunda dosya basketbol ve voleybol branşlarına da sıçrayabilir.”

BEŞİKTAŞ’TAKİ SİLAHLI SALDIRI

Beşiktaş’ta polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili soru üzerine Dönmez, saldırının İsrail Konsolosluğuna yönelik olduğunu değerlendirmediklerini ifade etti. İstanbul Valiliği’nin, konsolosluğun 2 buçuk yıldır kapalı olduğunu açıkladığını anımsatan Dönmez, bunu Yapı Kredi Plaza binası önündeki polislere yönelik saldırı olarak adlandırdıklarını ifade etti: “Şüpheli sayısı bugün 16 olmakla birlikte, sürecin ilerleyen aşamalarında 18-19’a çıkabilir. Saldırganların durumu hâlâ ağır, hastanede yoğun bakımdalar. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemleri devam ediyor. Polis arkadaşlarımızı gördük, durumları iyiye gidiyor. Büyük kahramanlık gösterdiler, Allah onlardan razı olsun.”

BELEDİYELERDE 2. DALGA OLABİLİR

İBB dosyası ile ilgili soruyu da yanıtlayan Dönmez, “İştiraklere yönelik soruşturmalar da sürüyor. Bilirkişi raporları dosyaya gelmeye devam ediyor. Büyükçekmece, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’ya ilişkin dosyalarda iddianamenin iki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Uşak ve Kuşadası belediyelerine yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu soruşturmalarda yeni şüpheliler de tespit edildi. 2’nci dalga operasyon olabilir” diye konuştu.