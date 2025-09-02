Başsavcı Akın Gürlek etkin pişmanlığı anlattı

Haberin Devamı

YENİ adli yılın açılış gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma hakkında dikkat çeken detaylara değindi. Gürlek, ilk olarak geçen yıl ruhsatsız silah ve yasadışı bahis için başlattıkları mücadelenin hız kesmeden ve taviz vermeden devam ettiğini vurguladı.

AKTAŞ İDDİANAMESİ EKİM AYINDA

İBB ve CHP’li ilçe belediyelerine yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak Gürlek, Beşiktaş Belediyesi Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının iddianamesinin yazım aşamasında olduğunu ve ekim ayında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEYENLER

Etkin pişmanlığın nasıl işlediğine dair merak edilen soruları cevaplayan Başsavcı Akın Gürlek, şüphelilerin cezaevinden kendisi veya avukatları aracılığıyla yapmış oldukları başvuru sonrası ifadelerinin alındığını söyledi. İtirafçı olmak için yoğun bir ısrarın olduğunu söyleyen Başsavcı, etkin pişmanlıkta bulunan kişilerden yeni bilgiler istendiğini belirtti. Gürlek, etkin pişmanlıktan faydalanan herkesi tahliye etmediklerini, kimseye baskı yapılmadığını, aksine itirafçı olmak isteyenlere avukatlar tarafından baskı yapıldığını ve bu konuya ilişkin avukatların tutuklandığını belirtti.

İBB OPERASYONUNU İLK ÖĞRENEN KAPKİ

Gürlek, Ertan Yıldız’ın itirafçı olduğu dönemde 3 gün içerisinde 37 avukatın cezaevine görüşmeye gittiğini, ailesinin tehdit edildiğini ve koruma tahsis ettiklerini de sözlerine ekledi. İBB operasyonunun önceden öğrenilmesine ilişkin açıklamada bulunan Gürlek, ilk olarak Murat Kapki’nin öğrendiğini ve bir gün içerisinde 8 değerli taşınmazıyla arabasını devrettiğini söyledi. Mallarını kaçırmaya çalışan Kapki’nin mal varlığına el konulması ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasıyla operasyonun anlaşıldığını ifade etti.

‘KENT UZLAŞISI’ YAZIM AŞAMASINDA

‘İBB Kent Uzlaşısı’ iddianamesinin yazım aşamasında olduğunu belirten Başsavcı, PKK’nın silah bırakma sürecinin bu dosyaya etkisinin olup olmayacağı yönündeki soruya, “O süreç başka tabii ki biz de çözüme ulaşılsın isteriz ancak kanun neyse o” dedi. Gürlek, soruşturma kapsamında firari şüpheliler Emrah Bağdatlı ve Murat Gülibrahimoğlu hakkında da kırmızı bülten kararının çıkarıldığı söyledi.

100 YILIN SORUŞTURMASI

İBB soruşturmasında tanık beyanına dayalı tutuklu olmadığına değinen Akın Gürlek, “Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz. 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı” dedi. Davaların TRT’de canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı sorulan Gürlek, “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” diye cevap verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adli Yıl Açılış törenine katıldı.