Basra sıcaklarına dikkat! Pazar gününe kadar etkili olacak... Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakası'nın kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeydoğu, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

"SICAK HAVA DALGASI PAZARA KADAR DEVAM EDECEK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkede önemli bir yağış yok. Marmara ve Batı Karadeniz'de Kuzey doğulu rüzgar kuvvetli esmeye devam edecek.

Sıcaklıklar Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ortalamanın 7-8 derece üzerinde olacak.

İç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu batısı, Güney Doğu Anadolu'da sıcak hava dalgası Pazar gününe kadar devam edecek. Basra üzerinden gelen bu sıcaklar kuru havayı da beraber getirdi. Nem düşük sıcaklık aşırı yüksek orman yangınlarına dikkat. Sağlığınız açısından dışarı çıkmayın.

Bugün İstanbul bulutlu 30, Ankara aşırı sıcak 40, Erzurum 33, Antalya 34, İzmir 32 C., Adana 38, Urfa 44. En uzun SICAK HAVA DALGASI devam ediyor. Peş peşe günlerde sıcak havaya maruz kalınması ciddi sağlık sorunlarını oluşturur. Bu bölgelerde yaşayanlar bu durumu ciddiye alsınlar."

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ADANA'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECEYİ AŞTI

Öte yandan hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı Adana'da güneşte ısınan sac tavada sucuk ve yumurta pişirerek Adana tostu hazırlandı. Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca ile Mahmut Kurt, Basra sıcaklarıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı kentte güneş altında ısınan sacda sucuk ve yumurta pişirerek Adana Tostu hazırladı. Güneşin altında 2 saat bekletilen sacda pişen ürünleri ekmekle buluşturup ütüyle presleyen Karaca ile Kurt daha sonra bu tostu afiyetle yedi. Adana’da ilk defa bu sıcakta Adana Tostu hazırladığını dile getiren Mahmut Kurt, “Çok gurur duyuyorum, tost da oldukça lezzetli hale geldi. Bütün herkes bu memleketin sıcağını görsün, yandık” dedi.

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"HAVA SICAKLIĞINI GÖSTERMEK İSTEDİK"

Mehmet Karaca ise kentin tarihe geçecek sıcaklar yaşadığını vurgulayarak, “Nasıl bir şehirde yaşadığımızı insanlara göstermek için hava sıcaklığı ile tost pişirdik. Hep ateş üzerinde pişirdiğimiz tostu, Adana’nın güneşinde 2 saat önce ısıtmış olduğumuz sac tavanın üzerinde pişirdik. Bu sıcakta piştiği için sonuçtan memnunuz, afiyetle yedik. Yüzde 80 civarında güzel bir sonuç aldık. Sac biraz daha sıcakta beklese kalan yüzde 20’lik sonucu da karşılardık. Çok yakında Almanya Köln'de açacağımız Avrupa'daki ikinci şubemizle bu lezzeti daha da yayacağız” diye konuştu.