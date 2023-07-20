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Başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz'dan başcazgır Bayram Ali Dede'ye sopalı saldırı

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#ANTALYA#Hikmet Tuğsuz#Başpehlivan
Başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuzdan başcazgır Bayram Ali Dedeye sopalı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 17:59

Antalya'da, ulusal bir TV kanalındaki parkur yarışması ile adını duyuran başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, başcazgır Bayram Ali Dede'yi sopayla darbetti. Bayram Ali Dede, sopalı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hikmet Tuğsuz ile A.E., seninle Türk adaleti önünde hesaplaşacağız" dedi. Hikmet Tuğsuz ise yorumun altına "Bu arada ben dövdüm seni, kimse yoktu" yazdı.

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Olay, saat 07.00 sıralarında Gebizli Mahallesi 1107 Sokak'ta meydana geldi. Başcazgır Bayram Ali Dede, otomobilden sopa ile inen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz'un saldırısına uğradı. Dede, aldığı sopa darbeleri ile yere düştü. Tuğsuz, Dede'ye vurmaya devam edip, başına tekme attı.

Bu sırada bir kişinin 'Hikmet abi, Hikmet abi yapma' diye bağırdığı duyuldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, Bayram Ali Dede'yi hastaneye kaldırdı.

Başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuzdan başcazgır Bayram Ali Dedeye sopalı saldırı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI, TUĞSUZ YORUM YAPTI

Bayram Ali Dede, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında 'Hikmet Tuğsuz ile A.E., seninle Türk adaleti önünde hesaplaşacağız' dedi, Hikmet Tuğsuz ise yorumun altına 'Bu arada ben dövdüm seni, kimse yoktu' yazdı. Telefonda DHA muhabirine açıklama yapan Bayram Ali Dede, "Hikmet Tuğsuz ve yanındaki arkadaşı öldürmek amacıyla geldiler. Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi.

Başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuzdan başcazgır Bayram Ali Dedeye sopalı saldırı

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Polis, Tuğsuz'u yakalamak için çalışma başlattı. 

 

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#ANTALYA#Hikmet Tuğsuz#Başpehlivan