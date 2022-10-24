Başörtüsü yasağını ben kaldırdım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam Sivas Kanal 58 televizyonunda özetle şunları şöyle söyledi: “Başörtüsü yasağını biz kaldırdık diyorlar, hikâye. Üniversitelerde kaldıran bu kardeşinizdir. Yeni genel başkan olmuştum. Üniversitelere kızları almıyorlardı. Yusuf Ziya Özcan’ı arayıp dedim ki, ‘Niye almıyorsunuz?’, ‘Siz karşısınız’ dedi, ‘Hayır’ dedim, ‘Yarın sabah alıyorum’ dedi ve aldı. Abdullah Gül de bu görüşmeyi bilir. Ama bunu propaganda aracı olarak hiç kullanmadım. Ha başörtüsü kararını ne zaman vermiştim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyken Okmeydanı’ndaki mitingde bunu söylemiştim. Sonra Meclis’e milletvekilleri geldi, karşı çıktık mı, hayır.

CHP’NİN FELSEFESİNE UYGUN

Niye yasak getirelim? Ha öyle mi, kanun güvencesine bağlayalım dedik, teklifi hazırlayıp verdik. Sadece başörtüsü değil, kadının kılık kıyafetiyle siyasetçi uğraşmasın. Bu CHP’nin felsefesine de uygundur. (Cumhurbaşkanının anayasa önerisi) Bu yasa çıkmasın diye çamura yatıyor. Aileyi de koruyalım diyor, toplumun temeli ailedir diyor anayasa zaten. Bay Kemal bunları yemez.

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‘SİZE NEDEN OY VERELİM’E YANIT

(‘Sayın Kılıçdaroğlu’na neden oy verelim’ sorusu üzerine) “Birden fazla nedeni var aslında. Temiz bir adama oy vereceksiniz. Egoları, hırsı olmayan bir adama oy vereceksiniz. Millete hizmet etmeyi, Hakk’a hizmet etmiş gibi sindiren bir insana oy vereceksiniz. Bölgenin, Türkiye’nin büyümesini isteyen ve aynı zamanda bölgesinde barışı getirecek bir insana oy vereceksiniz. Az gelişmiş, Müslüman, mazlum ülkelere örnek olacak bir tavrı, bir demokrasiyi getireceğimiz için oy vereceksiniz.” m ANKARA

BELEDİYE BAŞKANLARINA: İMAM HATİPLİLERİ AYIRMAYIN

Kılıçdaroğlu, önceki gün Sivas’ta bir araya geldiği belediye başkanlarına önemli uyarılarda bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu basına kapalı toplantıda başkanlara, yoksullara pozitif ayrımcılık yapılmasını ve emekliler ile engellilere büyük özen gösterilmesini istedi. Başkanlardan imam hatipler ile diğer okullar arasında ayrım yapmamalarını da isteyen Kılıçdaroğlu, “O da bizim okulumuz diğeri de. ‘Bunlar imam hatiplere karşı’ gibi bir algı oluşturulmasına izin vermeyin” dedi. Kılıçdaroğlu başkanlara telefon uyarısında da bulunarak, “Telefonlarınız dinleniyor. Ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için endişeleneceğimiz bir şey yok” diye konuştu.

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YAŞLILARI ZİYARET ETTİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Yozgat gezisi sırasında Bahadın Yaşlı Bakım Merkezi’ne gitti. Burada kalan yaşlılara çiçek verip, bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

SEÇİM ZAMANI HEPİNİZ SANDIĞA GİDİP OY VERECEKSİNİZ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sabah Sivas'ta sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nu otel önünde Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nde çalışan taşeron işçiler karşıladı. İşçilerin kadro talebi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kadroyu hak ediyorsunuz. Sesinizi dillendireceğim, her yerde söyledim, yine söylüyorum. Devlet taşeron çalıştırmaz, devlet sigortalı, kadrolu işçi çalıştırır. Dolayısıyla hakkını da teslim eder. Sizler için de mücadele edeceğim” dedi. Daha sonra Yozgat’a geçen Kılıçdaroğlu, Bahadın Belediyesi önünde halka hitap etti. Konuşmasında seçim zamanında mutlaka sandığa gidilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, özetle şöyle dedi: “Tek isteğim var; seçim geldiği zaman sakın ola ki ‘Boş verin, sandığa gitmesek de bir şey olmaz, bir oydan bir şey olmaz’ demeyeceksiniz. Hepiniz ama hepiniz sandığa gideceksiniz, oyları kullanacaksınız. Seçim sonuçlarına bakacaksınız.” (Hüsnü Ümit AVCI / DHA)