Başörtüsü ve aileye düzenleme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe’de İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda şunları söyledi:

İNSANLIK İRTİFA KAYBEDİYOR: “Dünyanın içinde bulunduğu zor süreç, İslam’ın güven, liyakat gibi hayat veren ilkelerinin önemini ortaya koyuyor. İnsanlık onca imkâna rağmen maalesef manevi bakımdan giderek daha fazla zemin ve irtifa kaybediyor. Materyalist ideolojiler, insanlığın sorunlarına çözüm üretemediği gibi kişiyi ahlaki, psikolojik ve sosyal açılardan felakete sürüklüyor. Bunun işaretlerine pek çok alanda şahit oluyoruz.

BATI’DA AİLE ANLAMINI YİTİRİYOR: Maddi refah olarak ilk sıralarda yer alan kimi Batılı ülkeler uyuşturucu kullanımının, alkolün, kadına şiddetin, intihar vakalarının en yaygın görüldüğü yerler arasındadır. Bu ülkelerde aile kurumu anlamını yitirmekte, toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Kadın erkek arasındaki meşruiyete dayalı birliktelik hakir görülürken, sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir.

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İÇİMİZDEKİ MANKURTLAR: Kendi değerlerine karşı küstah içimizdeki mankurtlar kabul etmese de gerçekler apaçık ortadadır. Şayet şimdiden vakitlice önlem almazsak, Allah korusun ileride daha beter sıkıntıları yaşamamız kuvvetle muhtemeldir.

MECLİS’İN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ: Önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunacağımız Anayasa teklifini bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu değişiklik önerisiyle bir yandan başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken diğer yandan da sapkın akımlar tarafından giderek daha fazla tehdit edilen aile müessesesini korumayı hedefliyoruz.

HOCALARIMIZA BÜYÜK GÖREV: Aile kurumuyla alakalı özellikle 140 bini aşan siz değerli hocalarıma çok büyük görev düşüyor. Özellikle minberden sürekli olarak her cuma bunu işlemeniz öyle zannediyorum ki bizler için vazgeçilmez bir görevdir.

SAPKIN İLİŞKİLER: AİLE, güçlü aile, güçlü millet. Güçlü aileleri kurduğumuz anda milletimiz daha da güçlenecektir. Ama bu sapkın ilişkiler ki bugün öğrendim mesela Meksika’da bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Ülkemizde de çalışmaları yürütenler var mı, var. Ama bu çalışmaların karşısında bizler sonuna kadar dimdik duracağız ve bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz. TBMM’deki akıl, vicdan, feraset sahibi tüm milletvekillerimizin güçlü desteğiyle bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.”