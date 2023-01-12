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Başörtüsü teklifi haftaya komisyonda

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#AK Parti#İsmet Yılmaz#Özlem Zengin
Başörtüsü teklifi haftaya komisyonda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Meclis grubunu ziyaret ederek MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile görüştü.

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Yılmaz, ziyaretin ardından, “Milletimizin değerlerini temsil eden başörtüsüyle ilgili düzenleme, milletimizin değeri olan ailenin korunmasına yönelik düzenlemeyi önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonu’nun gündemine alınması konusunda mutabakata vardık. Aynı ailede hem başörtülüsü hem de başı açığı var ama bunların birbirine mesafeli bakabilmesi mümkün değil. Gelecek dönemde bu konuyu milletimizin gündeminden tamamen çıkaracağız. Bundan sonra milletin tamamının desteğini almak lazım” dedi.

‘İSTEMİYORUZ’ DEMEDİLER

Yılmaz, CHP, HDP ve İYİ Parti’nin görüşme talebine olumsuz yanıt vermeleriyle ilgili, “Ziyaretin uygun olmadığını ifade ettiler ama ‘Biz bu Anayasa değişiklik teklifini istemiyoruz, desteklemiyoruz’ diye talepleri var mı? Böyle bir şey diyorlarsa cevabını millete verecekler” diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Akçay da “Dokunulmazlık dosyalarının Meclis’e gelmiş olması Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerine katılmama gerekçesi olamaz. Böyle bir pazarlık söz konusu da olamaz” dedi.           

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#AK Parti#İsmet Yılmaz#Özlem Zengin

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