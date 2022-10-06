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Başörtüsü için anayasa teklifi... Bakan Bozdağ: Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza sunacağız

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#AK Parti#Adalet Bakanı
Başörtüsü için anayasa teklifi... Bakan Bozdağ: Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza sunacağız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 14:57

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesini de içeren Anayasa değişikliği ile ilgili “Başörtüsüne ilişkin teklifi Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Tek madde de, bir kaç madde de olabilir.  Teklifi kamuoyuna açıklamadan önce MHP ile paylaşacağız. Son metni Cumhurbaşkanı açıklayacak” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne talimat verdi. Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri talimat sonrası teknik çalışmalara başladı.

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AK PARTİ'NİN HUKUKÇU KURMAYLARI TOPLANDI

AK Parti, başörtüsü düzenlemesini de içeren Anayasa değişikliğine ilişkin toplantı yaptı. Ankara'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti grup başkan vekilleri Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve TBMM Anayasa Komisyonu üyeleri ile bazı hukukçular katıldı. AK Parti'nin, ilk olarak bugüne kadar hazırlanan Anayasa değişikliği metinleri ile 2008'de Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği madde ve mevzuatları incelediği belirtildi.

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Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifi, çalışmaların ardından Bakan Bozdağ tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Bakan Bozdağ, “Başörtüsüne ilişkin teklifi Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi.

CHP'nin başörtüsü ile ilgili verdiği kanun teklifini de değerlendiren Bozdağ, “CHP’nin teklifi yanlış, sorunu yeni krize dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Tek madde de, bir kaç madde de olabilir.Teklifi kamuoyuna açıklamadan önce MHP ile paylaşacağız. Son metni Cumhurbaşkanı açıklayacak" diye konuştu. 

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#Ankara#AK Parti#Adalet Bakanı

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