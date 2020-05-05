‘Başörtülüyüz diye işten çıkardılar’ iddiası

İstanbul Etiler’deki Akmerkez’de bulunan Macro Center şubesinde çalışan Didem Nur Batal, Sermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir, başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SÜPERMARKET: ÇOK SAYIDA BAŞÖRTÜLÜ ÇALIŞANIMIZ VAR

Didem Nur Batal, Sermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir adlı üç kadın İstanbul Cumhiriyet Başsavcılığı’na başvurarak ADECCO İstihdam Hizmetleri şirketi müdürü, Migros Ticaret AŞ. ve Macro Center Akmerkez Mağaza Müdürü’nden şikayetçi oldu. Suç duyurusu dilekçesinde, “Şikâyetçiler 28 Nisan’da ADECCO şirketi tarafından Akmerkez Macro Center şubesinde sanal market elemanı olarak çalışmak için işe alındı. Üç kadın 29 Nisan’da işe gittiklerinde mağaza müdürü Selim Çal, ‘Sizi görünce şoke oldum çünkü mağazamız başörtülü çalışan kaldırmıyor” diyerek bir kısım beyanlarda bulunduğu iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Macro Center Market yetkilileri ise mağazalarında başörtülü çalışan çok sayıda personelin bulunduğunu belirtti. Çalışanlar arasında herhangi bir kısıtlama ya da ayırımın asla söz konusu olmadığını söyleyen yetkililer, “Başörtülü personel çalıştırılmadığı yönünde çıkan haberler bizi çok üzmüştür. Eşitlikçi çalışma politikalarımız kendisiyle birebir gerçekleştirilen görüşmede açıkça belirtilmiştir. Arzu etmesi halinde bu yoğun dönemde birlikte çalışmaya devam etmekten mutlu oluruz” dediler.