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Başörtülüler için kullandığı skandal sözler tepki toplamıştı: Gözaltına alındı, mahkemeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Hakaret#Başörtüsü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 14:05

İstanbul'da sanal medya platformunda başörtülü kadınlara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ö., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Sanal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde başörtülü kadınlara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen H.Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Başörtülüler için kullandığı skandal sözler tepki toplamıştı: Gözaltına alındı, mahkemeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan H.Ö., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

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Başörtülüler için kullandığı skandal sözler tepki toplamıştı: Gözaltına alındı, mahkemeye sevk edildi

 

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#İstanbul#Hakaret#Başörtüsü

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