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Başörtülü vatandaşlara yönelik ifadelere soruşturma

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#Başörtüsü#İstanbul#Akın Gürlek
Başörtülü vatandaşlara yönelik ifadelere soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 17:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şahsın başörtülü vatandaşlara yönelik ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başsavcılığın paylaşımını alıntılayarak "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde oldu:

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir şahsın başörtülü vatandaşlara yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen H.Ö. isimli şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan soruşturma yürütülmektedir.

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Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir.

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"AYRIMCILIKLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir.

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#Başörtüsü#İstanbul#Akın Gürlek

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