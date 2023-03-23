Başörtülü öğrenciyi okula kaydetmeyen müdüre hapis istemi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadığı Hatay’dan ailesiyle birlikte Eskişehir’e gelen T.N.İ. (15), iddiaya göre nakil için gittiği özel okulda, başörtülü olduğu için kayıt yaptıramadı. Ailenin şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, okul müdürü İ.S. hakkında ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılıkta ifadesi alınan İ.S., Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak okul müdürü İ.S. hakkında iddianame hazırlandı. Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, okul müdürü İ.S. için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Lise öğrencisi T.N.İ., iddianamede yer alan ifadesinde şunları söyledi:

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"SENİ BU ŞEKİLDE OKULA KAYDEDEMEM"

“Yaklaşık 1 ay önce depremden sonra yaşadığım Hatay’dan Eskişehir’e geldim. Abim ile birlikte özel okula kayıt olmak için gittik. Okul müdürünün odasının kapısı açıktı, kapıdan içeri girerken müdür bana hitaben ‘Böyle mi içeri gireceksin?’ dedi. Ben de ‘Anlamadım’ dedim. Müdür tekrardan bana hitaben ‘Böyle mi gireceksin?’ deyince ben de okul kıyafeti olarak anladım ve müdüre ‘Kayıt yaptıktan sonra formamı giyerim’ dedim. Müdür formayı değil, ‘Başındaki başörtüyü söylüyorum’ dedi. Daha sonra müdür bana ‘Seni bu şekilde okula kayıt edemem’ dedi. Bana ‘Okula girerken çıkartırsın, okuldan çıkarken de geri takarsın’ dedi. Ben de ‘Neden başörtümü çıkarayım’ deyince müdür bana ‘Ben 5 vakit namazımı kılıyorum. Eşim de namaz kılar. Okulun öğrencileri içinde kapalı öğrenci yok, velilerin içinde de kapalı yok, öğretmenlerin içinde de kapalı yok’ dedi. Müdür, ‘Seni bırakmayacağım güzel yüzlü kızım’ diyerek başka bir okula yönlendireceğini söyleyerek telefon görüşmesi yaptı. Müdür daha sona bize kartını verdi. Ben ve abim okuldan ayrıldık. Daha sonra ben Çamlıca Kız İmam Hatip Lisesi’ne kaydımı yaptırdım.”

"İKİNCİ BİR TRAVMA YAŞADIM"

Ayrıca iddianamede depremzede olan T.N.İ.’nin bu olay nedeniyle ikinci kez travma yaşadığı belirtilerek, “Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle travma atlatarak Eskişehir iline gelen ve eğitim hakkından yararlanmak isteyen yaşı küçük kız çocuğu mağdureyi, başörtüsü kullanması sebebiyle okula kabul etmeyerek yeni bir travma yaşamasına sebebiyet verdiği, şüpheli tarafından Müslümanlar tarafından kutsal sayılan başörtüsü değerine yapılan bu saldırıyla, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği delillerden anlaşıldığından şüphelinin sevk maddeleri uyarınca olayın vahameti ve yaşı küçük kız çocuğu mağdurenin olay nedeniyle yaşadığı travma gözetilerek alt hadden uzaklaşılarak cezalandırılması iddia ve talep olunur” denildi.