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Başörtülü öğrencinin başvurusu reddedildi... Bakan Tunç'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#İstanbul#TCK
Başörtülü öğrencinin başvurusu reddedildi... Bakan Tunçtan açıklama: Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 18:41

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, iddiaya ilişkin, "Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

"BU ZİHNİYET ESKİ TÜRKİYE'DE KALMIŞTIR"

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasbetmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bu zihniyet eski Türkiye'de kalmıştır. Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

 

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#Yılmaz Tunç#İstanbul#TCK

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