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Başörtülü kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği'nde havuza alınmadığı iddiasına soruşturma

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#Türkiye Spor Yazarlar Derneği#İstanbul Valiliği#Havuz
Başörtülü kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneğinde havuza alınmadığı iddiasına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 11:37

İstanbul Valiliği, başörtülü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) havuzuna alınmadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, tesettürlü bir kadının TSYD'ye ait havuza kıyafeti nedeniyle alınmadığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir."

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#Türkiye Spor Yazarlar Derneği#İstanbul Valiliği#Havuz

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