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Başöğretmene yüzde 120, uzman öğretmene yüzde 60 tazminat

#Öğretmenlik Meslek Yasası#3600 Ek Gösterge #Tazminat
Başöğretmene yüzde 120, uzman öğretmene yüzde 60 tazminat

Öğretmenlerin atamaları, mesleki gelişimleri ve kariyer ilerlemesini düzenleyen Öğretmenlik Meslek Yasası, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Birinci derecedeki öğretmenlere uygulanacak ek gösterge, 15 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere 3600’e çıkarıldı.

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Öğretmenliğin “özel ihtisas mesleği” olarak tanımlandığı 12 maddelik yasa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunuldu. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ gibi kariyer basamaklarına ayrıldı. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Öğretim tazminatı, uzman öğretmenlere yüzde 60, başöğretmenlere yüzde 120 oranında ödenecek.

ADAYLIK KOMİSYONU

Yasaya göre aday öğretmenlerin adaylık süresi en az bir yıl, en fazla iki yıl olacak. Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olanlar uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvurabilecek. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar yazılı sınavdan muaf olacak.

3600 EK GÖSTERGE 2023’TE

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarıldı. Ek gösterge, ikinci derecedeki öğretmenler için 3000, üçüncü derecedekiler için 2200 oldu. Dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 ek gösterge verildi. Bu göstergeler 15 Ocak 2023’ten itibaren uygulanacak. Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirebilecek.

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#Öğretmenlik Meslek Yasası#3600 Ek Gösterge#Tazminat

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