Başöğretmen nedir, nasıl olunur? Başöğretmenlik şartlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

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Başöğretmen olma şartları 20. Milli Eğitim Şurası`nda yapılan görüşmeler ile öne çıkan konulardan oldu. Öğretmenlerin özlük haklarını artırmayı mali ve çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başöğretmenlik unvanının 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapıp eğitimlerini tamamlayarak sınavdan geçenlere verileceğini açıkladı. Bu öğretmenler için 2 bin TL maaş artırımı da yapılacak.

BAŞÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle;

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz.

Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz. Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak.

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Yüksek lisan yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır.