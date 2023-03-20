Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü hayatını kaybetti

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Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Gönüllü, 57 yaşındaydı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Afyonkarahisar Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin" mesajını paylaştı.