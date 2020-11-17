İhraç yanında istifa

Partisini İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik FETÖ iddiaları nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, “oybirliğiyle” partiden ihraç edildi. Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın ihracını isteyen Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özdağ’ın ihracı ile Koncuk’un istifası aynı zamana geldi. Açıklama yaptığı sırada Koncuk’un yanında olan Özdağ’a, ‘ihraç edildiği’ yönünde bilginin sorulması üzerine Özdağ, “Çok şaşırdım” dedi. İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 36’ya düştü.

Özdağ, 19 Ekim’de CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında, “Kavuncu FETÖ’nün yurtdışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İşadamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yapmış” dedi. Özdağ, Akşener’in de durumdan haberdar olduğunu öne sürdü. Kavuncu, Özdağ ile ilgili suç duyurusunda bulunurken, Kavuncu hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DİSİPLİNE SEVK AKŞENER’DEN

81 il ve 108 ilçe başkanı Özdağ’ın ihraç edilmesi için Genel Merkez’e dilekçe verdi. Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener’in kararıyla 29 Ekim’de disipline sevk edildi. 13 Kasım’da yazılı savunma veren Özdağ, Akşener’in “gizli yürütülen bir anayasa değişikliği çalışması kapsamında HDP ile masaya oturduğunu” da öne sürdü. İddiaları Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yalanlandı. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu ve İYİ Partili milletvekillerinden oluşan 16 kişilik Müşterek Disiplin Kurulu, Özdağ’ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oybirliğiyle karar verdi.

‘KAVUNCU BAŞKANLIĞA HAZIRLANIYOR’

Dün akşam CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına katılan Özdağ, Buğra Kavuncu’nun FETÖ ile ilişkisi olduğu iddialarını tekrarladı, şunları söyledi: “(Kavuncu) Akşener’den sonraki genel başkanlığa hazırlanıyor. Ben dedikten sonra Buğra Kavuncu’nun genel başkan olma şansı kalmadı. Ben Buğra Kavuncu’nun yerinde olsam şu an istifa ederim.” Özdağ parti kuracağı iddialarını da yalanladı.

AKŞENER: ÜZÜLDÜM

Akşener yaptığı açıklamada ise “Keşke böyle olmasaydı. Özdağ’ın beni, partimizi ve Başkanlık Divanı’nın neredeyse yarısını ilzam eden iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle kendisini disiplin kurulu, partiden ihraç etme kararı verdi. Üzüldüğümü ifade ederim” dedi.