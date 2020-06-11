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AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 00:08,Son Güncelleme:

BaşlıksızBakan Çavuşoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla Kovid-19 sürecini değerlendirdi

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BaşlıksızBakan Çavuşoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla Kovid-19 sürecini değerlendirdi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.

Konuya ilişkin Twitter'dan mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "Salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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