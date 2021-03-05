Başkonsolos cinayet günü koruma polisine izin vermiş

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi davasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ve avukatı Ali Ceylan katıldı.

BÜYÜKÇEKMECE’YE GİTMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Suudi Başkonsolos Muhammed el Uteybi’nin koruma polisi Mehmet Emin Sağlam şunları söyledi: “Olaydan bir gün önce Sakarya’ya geçtik. Konsolos orada arsa bakıyordu. Bana, ‘Salı günü için izin kullan’ dedi. Salı günü olay oldu. Ben çarşamba günü konsolosluğa gittim. Olayla ilgili bir şey duymadım. Şoförü, konsolosun olay günü önce Büyükçekmece’ye gittiğini, sonra da yanındaki amcasının oğlunu havalimanına bıraktığını söyledi. ”

PARÇALAYIP ÇIKARIRLAR

Cemal Kaşıkçı’nın arkadaşı, gazeteci Turan Kışlakçı’nın şoförlüğünü yapan Hikmet Çetinkaya ise, “Olay günü konsolosluk önünde Kaşıkçı’nın çıkmasını bekliyorduk. Uzun süre çıkmayınca endişelendik. Konsolosluktan bir görevli, ‘Yabancı ekip geldi. Belki onu parçalayıp çıkarırlar’ dedi. O kişiyi şimdi görsem tanımam” dedi.

BODRUMA KAPATTILAR

Başkonsoloslukta şoför olarak çalışan Edip Yılmaz ise “Olay günü konsoloslukta güvenlikten sorumlusu müdür bizi eksi üçüncü kattaki bir odaya götürdü. 20 dakika sonra gelip kapıyı açtı. Bu sırada bir bağırma veya boğuşma sesi duymadık” diye konuştu.

‘RAPORU SAVCILIK İSTESİN’

Hatice Cengiz’in avukatı Ali Ceylan, ABD istihbaratının cinayetle ilgili hazırladığı raporun mahkeme aracılığıyla istenip dosyaya eklenmesini istedi. Mahkeme başkanı raporun savcılık aracılıyla istenilebileceğini belirtti. Duruşma sonrası açıklama yapan Hatice Cengiz, “Rapor doğrudan prense bir sorumluluk yüklüyor” dedi.