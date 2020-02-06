'Başkomiserim' yalanıyla, 24 bin lira dolandırdı

Olay, geçen pazartesi günü merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Z.B.'yi cep telefonundan arayan şüpheli, kendisinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde başkomiser olduğunu, kimlik bilgilerinin bir kuyumcu soygununda kullanıldığını, suçsuzluğunu kanıtlaması için elindeki para ve ziynet eşyalarının seri numaralarını almaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Z.B., eve gelen şüpheliye 24 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.B. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

MEMLEKETİNE KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin parayı almaya gittiği kamyonun plakasını kısa sürede tespit etti. Aracın Selçuklu ilçesindeki bir sanayi sitesinde olduğunu belirleyen polis, şüpheli Ahmet Yıldık'ı memleketi Şanlıurfa'ya kaçmaya hazırlandığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Yıldık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.