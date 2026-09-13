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'Başkomiserim' deyip ehliyet ruhsat istedi, yakalanınca yalanı ortaya çıktı

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#Adana#Adana Haberleri#Kavga
Başkomiserim deyip ehliyet ruhsat istedi, yakalanınca yalanı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 15:39

Adana'da bir kişi, tartıştığı araç sürücüsünün önünü otomobiliyle kesip kendini 'başkomiser' olarak tanıtıp ehliyet ve ruhsat istedi. Şikayet üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede kendisini başkomiser olarak tanıtan kişi market çalışanı çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı’nda meydana geldi. Trafikte 01 R 5665 plakalı otomobilin sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Başkomiserim deyip ehliyet ruhsat istedi, yakalanınca yalanı ortaya çıktı

Tartışmanın ardından 01 R 5665 plakalı otomobilin sürücüsü, diğer aracın önünü keserek kendisini ‘başkomiser’ olarak tanıtıp, sürücüden ehliyet ve ruhsatını istedi. Diğer sürücünün, yakınlardaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne giderek orada görüşme teklif etmesi üzerine şüpheli, otomobiliyle kaçtı. Olay anı araç içi kamerasına yansıdı.

Başkomiserim deyip ehliyet ruhsat istedi, yakalanınca yalanı ortaya çıktı

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MARKET ÇALIŞANI ÇIKTI

Sürücünün ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede market çalışanı olduğu ortaya çıkan şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor. 

Başkomiserim deyip ehliyet ruhsat istedi, yakalanınca yalanı ortaya çıktı

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#Adana#Adana Haberleri#Kavga

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