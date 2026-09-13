'Başkomiserim' deyip ehliyet ruhsat istedi, yakalanınca yalanı ortaya çıktı

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Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı’nda meydana geldi. Trafikte 01 R 5665 plakalı otomobilin sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından 01 R 5665 plakalı otomobilin sürücüsü, diğer aracın önünü keserek kendisini ‘başkomiser’ olarak tanıtıp, sürücüden ehliyet ve ruhsatını istedi. Diğer sürücünün, yakınlardaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne giderek orada görüşme teklif etmesi üzerine şüpheli, otomobiliyle kaçtı. Olay anı araç içi kamerasına yansıdı.

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MARKET ÇALIŞANI ÇIKTI

Sürücünün ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede market çalışanı olduğu ortaya çıkan şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor.