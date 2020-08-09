'Başkomiser Nevzat' yakayı ele verdi!

Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yaşayan emekli H.B.’yi ev telefonundan arayan dolandırıcılar, tüm bilgilerinin FETÖ'nün elinde olduğu, bankadaki yüklü miktarda parasına terör örgüt tarafından el koyulmaya çalışıldığı yalanını söyledi.

Dolandırıcılar, H.B.'ye, operasyon düzenleyip, kendisine yardımcı olacakları yalanını da dile getirdi. Durumdan şüphelenen H.B. ise telefonu açıkken, komşusundan yardım istedi.

İhbar üzerine evin çevresi ve Ayvalık çarşı merkezinde konuşlanan polis ekipleri, bankadan 90 bin euro çeken H.B.’yi takip eden 3 kişiyi tespit etti. Ekipler, dolandırıcılardan birini, H.B.’nin evine gidip, para dolu poşeti almak istediği anda suçüstü yakaladı. Diğer 2 şüpheli de evin önünde gözaltına alındı. H.B.’ye ise parası teslim edildi.

İbrahim Halil Polat (44), Osman Gerger (20) ve Burhan Ekmekçi (37) olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık şüphelilerinin 'Başkomiser Nevzat' ismini kullandıkları da ortaya çıktı.