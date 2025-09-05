×
Başkomiser evde eşiyle gördüğü jandarma personelini öldürdü

#Cinayet#Elazığ#Başkomiser
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2025 16:30

Elazığ’da, Başkomiser Metin K. evine döndüğünde içeride gördüğü jandarma personeli Orhan Öksüm’e tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geldi. Eevine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Öksüm’ü görünce tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Öksüm’e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Öksüm yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öksüm’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Öksüm’ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Metin K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

