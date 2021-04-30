Baskından kaçtı fosseptiğe düştü

Ekiplerin kafeye baskın yaptığı sırada, içeride bulunan erkek hemşire Tevfik Sevi (33), paniğe kapıldı ve işyerinin zemin katındaki bölüme indi. Sevi, burada içinde yaklaşık 1 metre su bulunan fosseptiğe düştü.

Polis, kafede karşılaştığı 4 kişiye ‘sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal’ suçlarından idari para cezası uyguladı. Polis işlem yaptıktan sonra işyerinden ayrılmak üzereyken kafe çalışanlarından birisi, zemin kattaki fosseptikte bir kişinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Tevfik Sevi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde görev yapan 2 çocuk babası Tevfik Sevi’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ

Bu arada polisin 20 Nisan’da aynı kafeye baskın yaptığı, nargile içip, okey oynadığı tespit edilen 10 kişi hakkında 63 bin lira para cezası uyguladığı ortaya çıktı. İşyeri sorumluları hakkında da tutanak hazırlanıp, işyerinin mühürlendiği belirtildi.

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