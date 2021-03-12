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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Baskında yakalandı, 'Evimiz, barkımız var. Çekmeyin' dedi

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Baskında yakalandı, 'Evimiz, barkımız var. Çekmeyin' dedi

Koronavirüs risk haritasına göre "çok yüksek riskli" şehirler kategorisindeki Konya'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan ruhsatsız eğlence mekanına yapılan polis denetiminde 31 kişiye ceza kesildi. Mekandaki bir kişi, kamerayla kayıt alan polise, "Bizi niye çekiyorsun kardeşim. Televizyonda çıkıyoruz. Evimiz, barkımız var. Çekmeyin" diye tepki gösterince polis de "O zaman evinde kal" yanıtını verdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının açık olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, mekandaki 31 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Bu sırada eğlence mekanındaki bir kişi, cep telefonu kamerasıyla kayıt alan polise, "Bizi niye çekiyorsun kardeşim. Televizyonda çıkıyoruz. Evimiz, barkımız var. Çekmeyin" diye tepki gösterince polis de şahsa , "O zaman evinde kal" diyerek cevap verdi.

Denetlenen iş yerinin daha önce mühürlendiği ancak mührün bozulduğu tespit edildi. İş yeri sorumlusu Özgür G. hakkında, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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