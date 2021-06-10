Baskın yapıldı, polisi görünce tuvalete ve kilere saklandılar

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Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Sahipata Mahallesi, Aşık Ömer Sokak’taki bir eğlence mekanının açık olduğu bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen polisin geldiğini görenlerden bazıları saklandı.

TUVALETE VE KİLERE SAKLANDILAR

3 erkek kadınlar tuvaletinde, 1 kişi canlı müziğin yapıldığı sahnenin altındaki bölümden, 7 kadın da merdiven altındaki kilerde yakalandı.

İçerideki 27 kişiye 'kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal etmek’ suçlarından 170 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi H.İ.S. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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