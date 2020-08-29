Baskın sergisi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli’de ofisi bulunan Ş.P. adlı koleksiyonerin, aralarında cami ve vakıflardan çalınan tarihi eserlerin de bulunduğu çok sayıda eseri bir depoda tuttuğu yönünde bilgi aldı. Bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Koleksiyonerin çalıntı parçaların da arasında bulunduğu eserleri Şişli’deki ofis ve Kağıthane’deki deposunda tuttuğu tespit edildi. 6 ay süren çalışmanın ardından operasyon başlatıldı.

SELÇUKLU VE OSMANLI’DAN KALMA

Ş.P. adlı koleksiyonerin Şişli’deki ofisi ve Kağıthane’deki deposu basıldı. Yapılan aramada, cami, vakıf ve kiliselerden çalındığı belirlenen bin 147 tarihi eser ele geçti. Ele geçirilen tarihi eserler arasında, nadide el dokuma kilimler, elyazması hat levhalar, ahşap kabartma ve ahşap işçiliği yazılı eserler, resimler ve Selçuklu, erken Osmanlı dönemlerine ait objelerin olduğu belirtildi.

ENVANTER KAYITLARI SÖKÜLMÜŞ

Ele geçirilen tarihi eserlerden birçoğunun envanter kayıtlarının söküldüğü belirtilirken, eserler arasında bulunan 7 hat yazılı levhanın 2009’da Beyoğlu Fatma Hatun Camisi’nden çalındığı anlaşıldı. Camiden çalındığı belirlenen hat levhaların üzerinde altın yaldız ile Allah, Muhammed, Fatma, Hasan, Hüseyin ve 4 halifenin isimlerinin yazılı olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan koleksiyoner Ş.P. ve 1 kişi hakkında “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”na muhalefetten işlem yapıldığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilenen eserlerin ise Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.