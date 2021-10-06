'Baskın seçim de yok'

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, zamlı ürün satışlarından şikâyet edenlere hak verdiğini belirterek, “Fırsatçıların üzerine gidiliyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz” dedi. MHP Lideri, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

RUSYA İKNA EDİCİ DEĞİL

“PKK’ya, PYD’ye Moskova’da ofis açma imkânı sunan Rusya’nın İdlib’de terörle mücadele söylemi bize göre inandırıcı ve ikna edici değildir. ABD yönetimi yeni yaptırımlarla bizi tehdit ediyormuş. Varsın etsinler, Türkiye Cumhuriyeti’nin şeref ve haysiyetini hiç kimseye çiğnettirmeyiz.

FETÖ irtibatlı bir senatör Temsilciler Meclisi’nin gündemine Ülkü Ocaklarını getirmiştir. Bu kadar mı korkuyorlar bizden? Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim. Elinizden geleni ardınıza koymayın.

KÜRT SORUNU YOKTUR

Haberin Devamı

Zillet ittifakının ana ortaklarını ikaz ediyorum, sözde Kürt sorununu tartışmak demek, milleti tartışmak demektir. Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, Anayasa’nın ilk dört maddesi milli varlığımızın kilidi, zırhı, ziynetidir. Terörün ülkemize toplam faturası, tam 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır. Laiklik tartışmalarını artık bir kenara bırakalım, anayasa temelinde yıkıcı teklifler ancak düşmanları sevindirecektir.

SEÇİMİN TARİHİ

Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının haziran ayına göre yapmalıdır.”

‘BÖLÜCÜ KEBAPÇILAR’ MESAJININ ADRESİ ESKİ BDP’LİLER Mİ?

MHP Lideri Bahçeli’nin “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” sözleri ile ‘hangi kebapçıları’ ima ettiği sosyal medyada gündem konusu oldu. MHP Lideri’nin 30 Ekim 2012’de, ölüm orucu eylemi yapan PKK’lılara destek olan eski BDP’li milletvekillerinin daha sonra kebap yerken gazetelerde yayımlanan fotoğrafına gönderme yaptığı iddia edildi. Fotoğrafta, yer sofrasında yemek yiyen Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Aysel Tuğluk, Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü ve Büşra Ersanlı bulunuyordu.

MHP TBMM grup toplantısı bir dakikalık saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)