Basketçi Mihrace’den acı haber

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Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı’nda geçen sezon forma giyen ve takımının 2. Lig’den 1. Lig’e yükselmesinde büyük rol oynayan Mihrace Yasemin Buğdaycı (31), hazırlık dönemi öncesi bulunduğu memleketi Diyarbakır’da sık sık bisiklete biniyordu. Mihrace, önceki gün akşam saatlerinde yine bisikletiyle dolaşmak istedi. Ancak Sur ilçesinde bir otomobil Mihrace’nin bulunduğu bisiklete hızla çarptı. Başarılı basketbolcu, fırlayıp düştüğü yerde ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Buğdaycı, gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşama veda etti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mahsun K. (36), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Buğdaycı’nın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

‘7 NUMARALI FORMAN BİZİMLE YAŞAYACAK’

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Zonguldakspor Basket 67 Kulübü Başkanı Kanat Tan, sosyal medya hesabından, “Çok üzgünüz. Sezon başında kırık parmağı ile oynayan, şampiyonlukta emeği olan başarılı ve düzgün kardeşimiz. Zonguldak’ı çok seven, devamlı kandil, bayram arayan soran güzel insan. Fenerde, liman arkasında yürümeyi çok seven, ileride hocalık için planlar yaptığımız kardeşimiz. Çok üzüldük. Önce ailece sonra tüm Zonguldak basketbol camiası seni hiç unutmayacağız. Mekânın cennet olsun. 7 numaralı forman hep bizimle yaşayacak” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu da “Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz” açıklaması yaptı.