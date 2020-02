Basketbolcu Samet Geyik kayıp köpeğine kavuştu

Beşiktaş’ta yaşayan sokak hayvanları ve canlıları için birçok uygulamaya imza atarak yeni bir çalışma anlayışı başlatan Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yanı sıra onların yuva sahibi olmalarına ve kaybolan hayvanların sahiplerinin bulunmasına da öncülük ediyor.

BASKETBOLCU SAMET GEYİK DE CAN DOSTUNA KAVUŞTU

Kaybolan can dostu ile buluşturulan isimlerden biri de Beşiktaşlı basketbolcu Samet Geyik oldu. Geyik'in Ağustos ayında kaybolan köpeği 'Ege', Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunarak rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Gerekli tedavilerinin ardından sahipli olduğu anlaşılan 'Ege', sahibi bulunana kadar merkezde koruma altına alındı. Hayvansever Beşiktaşlı vatandaşların da yardımıyla sahibinin Samet Geyik olduğu tespit edilen 'Ege', basketbolcuya teslim edildi. Geyik, merkezde 'Ege'nin en yakın arkadaşı sahipsiz 'Ufaklık’ adlı yavru köpeğin sahiplenilmesine de öncülük etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, can dostlarımızın her türlü ihtiyacının giderilmesinin öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekerek; "Duyarlı vatandaşlarımızın yardımıyla Ege'nin sahibini bulduk. Samet Bey, can dostunu bizden teslim alırken, Ege'nin yeni arkadaşına da yuva buldu." dedi ve "Birimimizdeki diğer canlıların da buna ihtiyacı var. Onlara sıcak bir yuva bulmamıza destek olur musunuz?" sözleriyle herkesten destek beklediğini ifade etti.