Basketbol sevdası cinayetle bitti

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İSTANBUL’da Galatasaray Lisesi’nin basketbol takımında oynayan 15 yaşındaki K.K., tam bir spor tutkunuydu. NBA ve Euroleague maçlarını kaçırmazdı. Ailesiyle birlikte Sancaktepe’deki evlerinde yaşıyordu. Basketbol tutkusu son dönemde derslerini aksatmasına neden olmuştu. Bu nedenle avukat babası Fatih Gürbüz K., derslerini düzeltmezse takımdan alacağını söylüyor ve aralarında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu.

‘YUKARI ÇIKIP GELİYORUM’

Önceki akşam da aralarında yine bir tartışma yaşandı. Fatih Gürbüz K., oğlunun basketbol oynamasını yasakladı. Yaşanan tartışmanın ardından K.K. öfkeli şekilde odasına kapandı. K.K. dün 06.00 sıralarında uyanınca annesiyle birlikte okula gitmek için evden çıktı. K.K. apartmanın önünde annesine, “Yukarı çıkıp geliyorum” dedi. Eve döndüğünde de eline geçirdiği bıçakla yatak odasına yöneldi. Bıçağı uyuyan babası Fatih Gürbüz K.’ye 20 defa sapladı. Bir süre aşağı gelmeyince annesi de eve çıktı. Eşini yatak odasında kanlar içinde bulup şok yaşadı. Oğlunun elinde de kanlı bıçak vardı. Anne hemen 112’yi arayarak yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Fatih Gürbüz K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. K.K. de eve gelen polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kanlı bıçağa da el koyuldu. Fatih Gürbüz K.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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‘DURUMA ÇOK ÖFKELENDİM’

K.K. ilk ifadesinde, “Babam derslerimin iyi olmaması nedeniyle basketbol oynamamı yasakladı. Beni takımdan da aldı. Bu nedenle çok öfkelendim ve olay yaşandı” dedi.