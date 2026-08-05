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Başkentte yol kenarında ceset bulunmuştu… 6 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Ankara Çankaya#İmrahor Deresi
Başkentte yol kenarında ceset bulunmuştu… 6 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 05:36

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İmrahor Deresi yakınlarında 30 Temmuz'da yol kenarında bulunan ve Gülay Akgün M'ye ait olduğu tespit edilen cesede ilişkin yürütülen çalışmada olayın cinayet olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli K.A'yı düzenlenen operasyonla Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gözaltına aldı.

Operasyonda A.A, S.D, F.B, C.Y. ve K.Y. ise "suçluyu kayırma" suçundan yakalandı.

İşlemleri tamamlanan K.Y'nin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

K.A'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

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#Cinayet#Ankara Çankaya#İmrahor Deresi

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