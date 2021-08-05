Başkentte YAŞ zirvesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinin şekillendiği kritik YAŞ öncesinde gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ay-yıldızlı çelenk bıraktı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, daha sonra mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şu mesajları verdi:

GÜVEN AŞILIYORUZ

“Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2021 toplantısı vesilesi ile bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyetini işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurtiçi ve yurt dışında icra ettiği başarılı operasyonlarla milletimize güven aşılamaya devam ediyoruz.”

YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı öncesinde, YAŞ üyesi bakan ve kuvvet komutanları ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ay yıldız motifli çelengi mozoleye bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye giden merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sırasında Anıtkabir’de geniş güvenlik önlemleri de alındı. Helikopterle yukarıdan güvenlik sağlanırken Anıtkabir’deki kulelerin üzerinde de Özel Harekât polisleri görev yaptı. Anıtkabir’e çıkarılan seyyar ‘Dronesavar’ da dikkat çekti.

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