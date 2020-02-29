Başkentte uzun gece

Suriye’nin İdlib bölgesinde çok sayıda şehit olduğunu ilişkin bilgiler, önce TBMM kulislerini hareketlendirdi. Milletvekillerine yerel kaynaklardan, Türk askerlerine yönelik bombalamalar olduğu bilgisi geldi. Bu sırada Beştepe de hareketlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ilgili bakanlar Beştepe’de toplanmaya başladı. Toplantı, komutanlar ve diğer birimlerin katılmasıyla saat 21.00’de güvenlik zirvesine dönüştü. Toplantıya Akar’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile diğer üst düzey yetkililer katıldı.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Bir yandan da telefon diplomasisi yürütüldü. ABD, NATO, BM ve AB ülkelerine, Suriye’de yaşanan son olaylarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Muhalefet de Türk askerlerine yönelik saldırı üzerine harekete geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüz yüze yaptığı görüşmeden sonra telefonla ayrıca bilgi aldı. Erdoğan, önceki gün saat 22.30 sıralarında Bahçeli’yi telefonla arayarak, İdlib’deki son durumu anlattı. Bunun üzerine Bahçeli, Genel Merkez’de Divan üyelerini topladı. Bahçeli, Başkanlık Divanı üyelerine, “Suriye’de mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bu kambur atılmalı, gereği yapılmalıdır” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan’la görüşerek, her desteğe açık olduklarını dile getirdi.

MECLİS’TE KAPALI OTURUM

Kılıçdaroğlu ise parti genel merkezinde MYK toplantısı sürerken, gece yarısı Şentop’u arayarak, “Yarın (bugün) Meclis’i olağanüstü toplayalım, ortak hareket kararı alalım” dedi. Meclis, İdlib saldırısını kapalı oturumda görüşme kararı aldı. Salı günü yapılması planlanan kapalı oturumda İdlib’deki gelişmeler konusunda Meclis’i, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bilgilendirecek ve bu yolla genel görüşme yapılacak.