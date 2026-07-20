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Başkent'te su kesintisi... Bazı mahallelere su verilmeyecek

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#Su Kesintisi#Ankara Su Kesintisi#ASKİ
Başkentte su kesintisi... Bazı mahallelere su verilmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 19:18

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın 08.00-00.00 saatleri arasında bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

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ASKİ'den yapılan duyuruya göre, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde, ana içme suyu iletim hattında gerçekleştirilecek arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz Salı günü 08.00-00.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Yenimahalle'de, Turgut Özal, Susuz, Ata ve Yeni Batı mahalleleri ile Dempa Sanayi Sitesi. Etimesgut'ta, Göksu, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent ve Devlet mahalleleri. Kahramankazan'da Saray Mahallesi ile Keresteciler Sanayi Sitesi."

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#Su Kesintisi#Ankara Su Kesintisi#ASKİ

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