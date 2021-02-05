Başkentte siyasi trafik hızlandı... Kılıçdaroğlu’ndan anayasa kriteri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaretinde Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: (Görüşmede Anayasa çalışması ele alındı mı?) Anayasa tartışmasını Sayın Erdoğan başlattı. Var olan Anayasa’da Sayın Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı esas. Buna uyuluyor mu? Uyulmuyor. Peki biz mevcut Anayasa’ya dahi uymayan kişinin verdiği söze veya davete nasıl güveneceğiz? Anayasa Mahkemesi (AYM) öyle veya böyle karar verdi diye suçlu organ haline getiriliyorsa, bu kişilerin anayasa değişikliği ya da teklifi ya da düşüncesine nasıl katılacaksınız?

BUNU KABUL EDER Mİ?

Ülkenin toplumsal uzlaşma ile kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyacı var. Bunun için de güçlendirilmiş parlamenter sistem, güçlü bir başbakanlık diyoruz. Bunun için kuvvetler ayrılığı diyoruz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi, bir zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız. Erdoğan bunu kabul eder mi? Sanmıyorum.

İTTİFAKI TARTIŞMADIK

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SP’yi ziyaretleri ve CHP’yi HDP ile yan yana değerlendirmesi) Yasalara göre kurulan bütün siyasi partiler zaman zaman bir araya gelmek, Türkiye’nin sorunlarını tartışmak zorundadır. Yasalara göre kurulmuş bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak doğru değildir. HDP bir siyasi partidir, bizimle görüşmek isterse gelip görüşür, düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Şu aşamada ittifak da, ittifak arayışı da söz konusu değil. Sayın Genel Başkan’la (Karamollaoğlu) yaptığımız görüşmede de ittifak tartışılmadı.

(Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için terörist ifadesi) Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atama doğru değildir. Olmuyorsa ayrılırsınız, gerginliğe ortam hazırlamazsınız. Kardeşim sen de ayrıl oradan. Öğrenciler cam çerçeve mi kırdı? Hayır. Toplantı ve gösteri yaptılar. Anayasal hak. Bir kişinin terörist sayılması için mahkeme kararı lazım. Anayasa’nın verdiği hakkı kullandı diye terörist mi ilan edilir?

(Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafı tartışması) Hepimiz toplumun kutsal değerlerine saygı göstermek zorundayız. O tabloyu yere atan, fotoğrafını çeken ve servis eden kişi provokatördür.

(CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’nin eleştirileri) Hiç kimse, CHP’nin inandığı kurucu değerlerden vazgeçtiğini söyleyemez. CHP’yi CHP’lilerin seçtiği kadrolar yönetiyor. HDP’li biri TBMM’yi yönetirken beyefendiler rahatsız olmuyor da, HDP parti olarak ziyarete gelince mi rahatsız oluyorlar?”

KARAMOLLAOĞLU: ANAYASA TASLAĞIMIZ HAFTAYA HAZIR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise anayasa tartışmaları ile ilgili, “Önümüzdeki hafta ilk taslağımız hazır olur diye umut ediyorum bilahare görüş teatisinde bulunuruz” derken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve HDP’lilerin ziyareti ile ilgili soruya “Bir diyaloğun başlamış olması hangi niyetle yapılırsa yapılsın iyidir. Diyalog görüşmek demektir. Bir araya gelip meseleleri görüşmeleri ilk adımdır ve en önemli adımdır. Bize gelen ister AK Parti, ister HDP olsun, onlarla da oturup bu meseleleri görüşmeleri normal karşılıyoruz. Esas olanı zihniyetler. Anayasadan da, diğer yasalardan da önce zihniyetlerin değişmesi lazım” dedi.

ERDOĞAN’A 100 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bir konuşmasında kendisi için “vatan haini” ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun 100 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Kılıçdaroğlu bu konudaki soruyu yanıtlarken, “Tank Palet’te ne yaparsa yapsın biz haklıyız. Onların yargıçları tazminata mahkûm edebilir, önemli değil ama inandığım yolda her türlü mücadeleyi yapmakta kararlıyım” dedi. (Mesut Hasan BENLİ/ANKARA)