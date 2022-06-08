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Başkentte sel sularına kapılan vatandaş böyle kurtarıldı

#Ankara#Sel#Yağmur

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta caddeleri ve evleri su bastı. Sel sularına kapılan şahsın yol kenarında bekleyen vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Caddeleri ve evleri su bastı. Keçiören'de bir vatandaş selde bir süre sürüklendi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.

Başkentte sel sularına kapılan vatandaş böyle kurtarıldı

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#Ankara#Sel#Yağmur

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