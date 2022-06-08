Başkentte sel sularına kapılan vatandaş böyle kurtarıldı

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Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Caddeleri ve evleri su bastı. Keçiören'de bir vatandaş selde bir süre sürüklendi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.