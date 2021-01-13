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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Başkentte savunma sanayi köstebeklerine operasyon

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Başkentte savunma sanayi köstebeklerine operasyon
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Savunma Sanayii Başkanlığı’ndaki (SSB) birçok kritik projenin ihalesine ilişkin bilgileri, yabancı firma temsilcileriyle paylaştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına göre, MİT’in koruyucu ve önleyici istihbarat çalışmaları sonucunda rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştıkları tespit edilen bir grup belirlendi. MİT ve Emniyet’in koordineli yürüttüğü operasyon kapsamında şüpheliler takibe alınarak, 1 yıl boyunca izlendi. Şüphelilerin, SSB’deki çok sayıda kritik projenin ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardığı belirlendi. Bilgileri sızdırma işinin Ankara’daki bir müşavirlik firması ve tedarikçi firma üzerinde yapıldığı anlaşıldı. Bilgiler karşılığında şüphelilerin yüklü miktarda para aldığı saptandı. Yabancı şirket yetkilerinin ise bilgileri, temsilciliklerini yaptıkları firmalarla paylaştığı tespit edildi.

ESKİ MÜDÜR DE GÖZALTINDA

Gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden birinin SSB’deki eski proje müdürü olduğu öğrenildi. Eski proje müdürü ile bir firma sahibinin evinde yapılan aramada, yaklaşık 6 milyon Euro ele geçirildiği öğrenildi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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