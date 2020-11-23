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AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 00:41 | Son Güncelleme:

Başkent'te şaşkına çeviren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı

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Başkent'te şaşkına çeviren görüntü! Kimse ne olduğunu anlamadı
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Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Durali Aliç Mahallesi 944. Cadde'de sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen taksi, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başkentte şaşkına çeviren görüntü Kimse ne olduğunu anlamadı

Kaza esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Başkentte şaşkına çeviren görüntü Kimse ne olduğunu anlamadı

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