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Pelin ÜZEK KILIÇ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Başkent'te, meydanlar boş kaldı

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Başkent'te, meydanlar boş kaldı
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ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 şehirde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 5,5 milyon nüfuslu Ankara'da, yasağın ilk günü sessizlik hakim oldu. Başkentin en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus ile cadde ve sokaklar yasak nedeniyle boş kaldı. Trafiğe çıkan araç sayısı da oldukça azaldı. Polis ekipleri, kısıtlama ile birlikte kentin birçok noktasında kontrol noktası oluşturarak denetim yaptı. Trafiğe çıkan araçlar tek tek durdurulup, izin belgeleri kontrol edildi. Yasağı ihlal ettiği tespit edenler hakkında işlem yaptı.

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