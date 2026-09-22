Başkentte lezzet şöleni

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, kentin köklü mutfak mirasını ve güncel yemek kültürünü temsil eden 60 restoran ‘Ankara Lezzet Noktaları Seçkisi’ olarak tespit edildi. Lezzet Durağı Projesinin Ankara’daki ev sahipliğini ise şef Mehmet Yalçınkaya üstlendi. Yalçınkaya’nın konuk şefleri ise Michelin Rehberi Tavsiye Listesinde Yer Alan Kemal Can Yurttaş ile Rafet İnce, Zeki Açıköz, Bedri Usta, Sezai Ömer Erdoğan, Gökhan Aksoy, Doğa Çitçi ve Asuman Kerkez oldu. Konuk şefler, dokuz gün süresince lezzet noktalarını gezerek Ankara’nın şehre özel yemeklerini tadacaklar. Başkentte 19-27 Eylül tarihleri arasında, şeflerin katılımıyla atölyeler, tadım etkinlikleri ve yöresel ürün buluşmaları gerçekleştirilecek.

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Önceki gün, ev sahibi Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında hazırladığı mönü eşliğinde, festivalin konuk şeflerinin katılımıyla özel bir buluşma gerçekleşti. Yalçınkaya’nın ‘Bir Sofrada Ankara’ adını taşıyan mönüsü, dene çorbası, patlıcan bayıldım, sütte ciğer, kara kabak cizleme, kuzukulağı buzlaması, ayaş domates, Ankara tava, çubuk vişneli muhallebi yemeklerinden oluştu. Yalçınkaya yemeklerin sunumunda yaptığı konuşmasında, çeşitli püf noktalardan, bazı itiraflara kadar şunları aktardı:

‘35 YILDAN SONRA ÖĞRENDİM’

“İki kitap yazmış şef olarak eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Açık söyleyim biz de televizyon programında bağıra bağıra Ankara tavayı arpa şehriyeli olarak Türkiye’ye lanse ettik. Hatta Ankara’da bir kaç restorana geldiğimizde bunu arpa şehriye ile yedik. Daha sonra şef Gökhan ile tanıştık. Gökhan’ın restoranına gittim, Ankara tava geldi pirinçli. ‘Gökhan sen ne yapıyorsun? Bunu sen Ankara tava diye mi veriyorsun’ dedim. Dedi ki ‘Ankara tava pirinçli olur, hatta kırık pirinçli olur. 35 yıllık meslek hayatımdan sonra Ankara tavanın pirinç ile yapıldığını öğrendim. Ayıp bir şey değil. Gökhan sayesinde öğrendim. Eğer ürün iyi değilse iyi bir şef olma şansınız sıfır. Yani malzeme iyi değilse sizin yapacak çok fazla bir şeyiniz yok.

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ANKARA’DA HER ŞEY VAR

Ankara’da her şey var. Ankara ile ilgili şu imajı kırmak gerekiyor. Geleli bir buçuk sene oldu Ankara’ya ama ciddi bir savunucusu oldum. Üzümler, turşular, domatesler inanılmaz malzeme var. Biz de bu malzemeleri mevsimsel olarak kullanıyoruz. Sütte ciğer ile birlikte Ankara’nın Çubuk turşusunu kullandık. Kalecik karası üzümü ile hardaliye kokteyli yaptık. Burdaki üzümün rahiyası muhteşem. Festival bizim açımızdan çok iyi geçiyor. En büyük tarafı da lezzet noktaları. Ankara’ya gelen misafirlerimize iyi bir pusula olacaktır. Ankara malzemelerini kullanarak mönüye dokunuşlar yaptık.”