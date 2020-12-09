Başkentte kaçak sigara operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Mamak ve Etimesgut ilçelerinde yaptığı çalışmalarda 5607 SKM suçundan 3 kişi yakalandı. Zanlılarla birlikte 206 paket kaçak sigara, 770 paket pipo tütünü, 362 adet elektronik sigara likiti, 33 paket kaçak nargile tütünü, 32 adet elektronik sigara cihazı, 60 adet elektronik sigara yedek parçası, bin 960 paket doldurulmuş sigara, 570 adet boş tütün ambalajı, bin 45 paket doldurulmuş makaron, 1 adet sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 3 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, bin 135 adet makaron ve tütün paketlerinden sökülmüş TPDK bandrolü ele geçirildi.