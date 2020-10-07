Başkent'te gecekondu, alev alev yandı

Güzelyurt Mahallesi Kanlıca Sokaktaki Şaban K.’ye ait kullanılmayan gecekonduda, sabaha karşı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Alevlerin sardığı, gecekondu tamamen yandı. Polis, ölen ya da yaralanın olmadığı yangına ilişkin inceleme başlattı.