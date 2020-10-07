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Ferhat EKİNCİ- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Başkent'te gecekondu, alev alev yandı

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Başkent'te gecekondu, alev alev yandı
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ANKARA’nın Keçiören ilçesinde, kullanılmayan gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelyurt Mahallesi Kanlıca Sokaktaki Şaban K.’ye ait kullanılmayan gecekonduda, sabaha karşı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Alevlerin sardığı, gecekondu tamamen yandı. Polis, ölen ya da yaralanın olmadığı yangına ilişkin inceleme başlattı.

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