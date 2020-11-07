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ANKARA (İHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Başkentte dolmuş ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Başkentte dolmuş ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ercan B. yönetimindeki 06 J 2073 plakalı dolmuş ile Fatih Y. yönetimindeki 26 VK 953 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu dolmuş sürücüsü Ercan B. ile yolcular Senanur K., Melike K. ve otomobil sürücüsü Fatih Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle Ayaş Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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