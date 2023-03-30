Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

 Başkentte DEAŞ’e eşzamanlı operasyon: 19 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#DEAŞ#Operasyon
Başkentte DEAŞ’e eşzamanlı operasyon: 19 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 12:27

Başkentte DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü edinilen 19 şahıs gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik uzun süreli risk ve teknik analiz çalışmaları yürütüldü.
Çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri elde edilen 24 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde 30 Mart günü gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 19 şahıs yakalandı. Edinilen bilgilere göre, firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediliyor.

Başkentte DEAŞ’e eşzamanlı operasyon: 19 gözaltı


Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri çerçevesinde Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#DEAŞ#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

#Togg