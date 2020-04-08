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İHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

Başkent’te Corona Virüs şüphesiyle gözetim altında tutulan 40 kişi alkışlarla uğurlandı

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Başkent’te Corona Virüs şüphesiyle gözetim altında tutulan 40 kişi alkışlarla uğurlandı
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Ankara’da Corona Virüs şüphesiyle gözetim altında olan 40 vatandaş hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastane’sinde Corona Virüs (Covid-19) şüphesiyle gözetim altında tutulan 40 kişinin test sonuçları negatif çıkınca ve karantina sürelerini tamamlayınca taburcu edildi.

40 vatandaşı hastanenin çıkış kapısında doktorlar ve hemşireler alkışlarla uğurladı. Sağlık ekiplerinin çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.

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