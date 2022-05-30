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Başkentte beyaz miting

#TTB#Türk Tabipleri Birliği#Beyaz Miting
Başkentte beyaz miting

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık meslek örgütleri, Ankara’daki Anıtpark’ta ‘Beyaz Miting’ düzenledi.

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TTB öncülüğünde Türkiye’nin farklı kentlerinden sabah saatlerinde Ankara’ya gelen sağlık çalışanları, öğle saatlerinde miting alanında toplandı. “Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atan sağlık çalışanları, ellerinde ‘Herkes için sağlık hemen şimdi’, ‘Hastaneler halkındır, satılamaz’, ‘Sağlıkta şiddet sona ersin’, ‘5 dakikada hekimlik yapılmaz, 5 dakikada sağlık olmaz’ dövizleri taşıdı.

Başkentte beyaz miting

10 ACİL TALEP

Başkentte beyaz miting

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Hükümetten, sağlık çalışanlarının koşullarında ve ücretlerinde iyileştirme, çalışma şartları, randevu sistemi, doktorların güvenliği, istihdam politikaları, koruyucu sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi 10 acil talepte bulunan sağlık emekçileri, taleplerinin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Mitingde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da mesaj yollandı. Sağlık çalışanlarının taşıdığı dövizlerde, ‘Yeter! Fahrettin bizi kahrettin’, ‘Fahrettin randevu bulamıyoruz. Randevusuz bakar mısın?’ ifadeleri yer aldı. 

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#TTB#Türk Tabipleri Birliği#Beyaz Miting

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